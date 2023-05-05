фото: архив КП

Опубликован график работы ЗАГСов в праздники в Саратовской области.

6 мая отделы ЗАГС по Саратовской области будут работать в обычном режиме. В период с 7 по 10 мая выходные дни для всех ЗАГСов региона. С 11 мая их работа возобновится по обычному графику.

По мнению представителей регионального управления ЗАГС, институт брака является основой для молодых людей, проживающих в Саратовской области. Так, 23 апреля состоялось целых 59 свадеб. Красивая зеркальная дата - 23.04.23 - совпала с любимым праздником «Красная горка», который считается благоприятным для создания крепких семей.

Кстати, подать заявление на регистрацию брака на День России можно до 11 мая. При этом можно прийти в отдел ЗАГС лично или воспользоваться порталом «Госуслуги».

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