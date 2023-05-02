В Саратове отключат воду в Ленинском районе на сутки — опубликован график подвоза

Фото: Саратов коммунальный / Телеграм

В Саратове завтра, 3 мая, с шести утра до 5:00 следующего дня отключат холодную воду. Об этом сообщили в компании КВС, коммунальщики также опубликовали график подвоза воды.

Напомним, отключения коснутся жителей Кировского и Ленинского районов облцентра. Без воды останутся жители всех адресов, оказавшихся в «красной зоне» на приложенном скрине.

Питьевую же воду будут доставлять по следующим адресам и графику:

В 10.00 – улица Лесная Республика, 7-9; В 11.00 – улица Лесная Республика, зд. 8д, стр. 2; В 12.00 – улица Лунная, 27а; ул. Лесная Республика, 5а; В 14.00 – улица Зоологическая, 3; В 15.00 – улица Лесная Республика, зд. 8д, стр. 2; В 16.00 – улица Вишневая, 20; улица Лунная, 27а.

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