фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе на три дня отключат воду в нескольких домах. Об этом сообщает пресс-служба компании «ТПлюс».

Согласно заявлению компании, отключение связано с гидравлическими испытаниями труб. Энергетики пустят воду под высоким давлением, а те места теплотрассы, которые лопнут, будут отремонтированы.

До 5 мая включительно горячей воды не будет в домах №№ 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А на улице Куприянова, а так же по адресам Уфимцева, 4А, 6, 8, 8А и Батавина, 9, 11, 15.

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