Бывшего руководителя балаковского «Водоканала» посадили под домашний арест после гибели мальчика в яме

По ходатайству следователя СК России по Саратовской области, бывшему руководителю МУП «Балаково-Водоканал» суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него рассматривается дело о халатности.

Напомним, трагедия произошла днем, 28 февраля, возле дома № 8 по улице Братьев Захаровых. Восьмилетний мальчик упал в канализационный коллектор. Он не смог самостоятельно выбраться и погиб.

Следствие установило, что смерть малолетнего наступила вследствие неисполнения обвиняемым своих обязанностей и недобросовестного отношения к службе.

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