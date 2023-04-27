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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 12:08

Бывшего руководителя балаковского «Водоканала» посадили под домашний арест после гибели мальчика в яме

Чиновник из Саратовской области обвиняется в халатности, повлекшей смерть ребенка
Наталия Калинина

По ходатайству следователя СК России по Саратовской области, бывшему руководителю МУП «Балаково-Водоканал» суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него рассматривается дело о халатности.

Напомним, трагедия произошла днем, 28 февраля, возле дома № 8 по улице Братьев Захаровых. Восьмилетний мальчик упал в канализационный коллектор. Он не смог самостоятельно выбраться и погиб.

Следствие установило, что смерть малолетнего наступила вследствие неисполнения обвиняемым своих обязанностей и недобросовестного отношения к службе.

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