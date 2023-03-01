Ищут виновника трагедии: в Балаково на дне ямы обнаружили тело ребенка

Кадр из материалов СУ СК по Саратовской области

В Балаково возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в яме, экспертам предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

Как сообщает СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Прежде всего экспертам предстоит выяснить происхождение ямы, где нашли тело ребенка, а, следовательно, того, под чьей она зоной ответственности. На данный момент — это точно неизвестно. Первоначально многие жители заявляли в социальных сетях, что ребенок провалился в открытый люк, но это не так. Пока не известно естественным ли образом образовалась промоина возле коллектора или она осталась после каких-то ремонтных работ.

Точную причину смерти ребенка установят эксперты, однако уже сейчас правоохранители заявляют о том, что это не было преднамеренное убийство. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Напомним, о трагедии стало известно вчера вечером, 28 февраля. В Балаково на дне пятиметровой ямы было обнаружено тело восьмилетнего Даниила С. Ранее в социальных сетях города появлялась информация о пропаже ребенка. Обеспокоенная бабушка сообщала, что мальчик пошел к другу, проживающему на улице Братьев Захаровых, и не вернулся. Однако уже через три часа после объявления о пропаже поступила страшная новость. Ребенок погиб. Его нашли в яме около школы № 25. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика.

Сейчас проводятся следственные действия. Прокуратура также проводит проверку.

- Выражаю глубокое соболезнование семье погибшего. Обещаю оказать всю необходимую помощь, - заявил после трагедии глава Балаковского района Сергей Грачев. Он поручил заместителю по ЖКХ Павлу Канатову установить, при каких именно обстоятельствах образовалась промоина и кому именно принадлежит коллектор.