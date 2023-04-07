Обрушившееся в Гагаринском районе Саратова здание демонтируют

КП-Саратов Фото: Роман Хвалин

Принято решение о демонтаже опасных элементов здания, которое обрушилось сегодня ночью в Гагаринском районе. Сегодня, 7 апреля, на место обрушения дома в районе Гусельского моста Гагаринского района Саратова выезжал заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв выезжал. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Напомним: ночью, в Гагаринском районе Саратова в СНТ "Журавушка" произошло частичное обрушение частного 3-этажного дома.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения извлекли из-под завала мужчину 1949 года рождения и госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести.

Павел Мигачев вместе с начальником регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрием Юриным, исполняющим обязанности замглавы администрации, председателем городского комитета по строительству и инженерной защите Александром Гусевым, начальником департамента Гагаринского района Андреем Шеметовым, экспертами и собственником дома обсудили дальнейшие действия.

В связи с тем, что сейчас здание представляет угрозу для жителей, с письменного согласия собственника принято решение о демонтаже опасных элементов здания.

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