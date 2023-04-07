Пострадавший при оползне в Гагаринском районе Саратова пенсионер ранее игнорировал предупреждения чиновников об опасности

Фото: КП-Саратов Фото: Роман Хвалин

Пострадавший сегодняшней ночью, 7 апреля, при оползне в Гагаринском районе Саратова пенсионер ранее игнорировал предупреждения чиновников об опасности. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал городской администрации со ссылкой на главу комитета по строительству и инженерной защите при городской администрации Александра Гусева.

Как пояснил Гусев, владельца обрушившегося из-за оползня частного трехэтажного дома его ведомство ранее уведомляло «об ограждении объекта и необходимости сноса строения в связи с его аварийным состоянием и расположением в опасной, оползневой зоне».

74-летний мужчина пренебрег этими рекомендациями, и в результате находится сейчас в больнице в состоянии средней тяжести. Теперь же, как отметил Гусев, районная администрация поможет снести дом, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Также чиновник отметил, что местным жителям рассказывали, как именно следует действовать в оползневой зоне и «рекомендовали сократить время пребывания в ней».

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