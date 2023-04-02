архив КП Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В автоаварии с «Тойотой» в Саратовской области получили травмы пять граждан Узбекистана, сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

Напомним, утром у села Малиновка в Ртищевском районе слетел с дороги и опрокинулся в кювет минивэн Toyota Vellfire. По данным УГИБДД, машиной управлял молодой человек 2000 года рождения.

Как уточнил министр здравоохранения Саратовской области, из пятерых пострадавших госпитализация потребовалась 40-летней женщине и 26 и 38-летним мужчинам. Их состояние врачи оценивают как среднее, все они получили травмы черепа и грудной клетки.

Пострадавшие в аварии 20-летний и 39-летний мужчины пройдут амбулаторное лечение. Один из них повредил плечо, другой получил ушиб грудной клетки.

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