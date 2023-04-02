Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 2 апреля, в Ртищевском районе Саратовской области с трассы вылетел минивэн Toyota – пострадало шесть человек. Об этом сообщили в Облспасе.

О ДТП вблизи села Малиновка экстренная служба получила информацию около 9:11 – «Тойота» вылетела с трассы и опрокинулась в кювет.

Как позже уточнили в УГИБДД по региону, в автоаварию попал молодой (2000 г.р.) водитель минивэна Toyota Vellfire. По информации главы минздрава области Олега Костина, в Ртищевскую районную больницу доставили четырех пострадавших в ДТП, всего же пострадавших шестеро.

Предварительно, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое – в тяжелом. Все пострадавшие получили сочетанные травмы.

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