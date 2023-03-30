Саратовские общественники приняли участие в ВКС с ЦИКом Партии «Единая Россия»

фото: «ЕР»

Среди присутствующих на дистанционном семинаре были координатор проекта «Женское движение Единой России» Саратовского регионального отделения партии, депутат Саратовской облдумы от фракции «Единая Россия», Мария Усова, председатель общественного совета проекта «Женское движение Единой России», член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова, заместитель Председателя «Боевое Братство» Максим Выдрин, Волонтеры Победы, члены «Молодой Гвардии Единой России».

Цель семинара - повышение навыков и компетенций в области оказания социально-психологической поддержки ветеранам боевых действий и членам семей участников специальной военной операции.

фото: «ЕР»

Перед большой аудиторией онлайн выступили ведущие специалисты в области психологии и волонтеры страны.

Отметим, на территории Саратовской области продолжается работа в сфере поддержки семей, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.

— Помочь тем, кто сейчас стоит на защите нашей страны – это приоритет «Молодой Гвардии». Большое внимание – семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставили депутатский корпус «Единой России», МГЕР, Волонтеры Победы и другие общественные организации. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, – сегодня первостепенная обязанность. Совместно продолжаем работать в этом направлении, — отметил руководитель городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Данила Жулидов.