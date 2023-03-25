Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в Саратове

Следственный комитет возбудил в отношении 19-летней девушки уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в Саратове, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 марта, две девушки 19 и 22 лет в пьяном виде устроили пляски на Вечном огне на Театральной площади. Девушки также матерились, одна из них плевала в огонь. Все это они сняли на видео и выложили в Телеграм.

Теперь героиня скандального видео стала фигуранткой уголовного дела. Оно возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших»). Наказание составляет штраф до 40 тысяч рублей, или обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.