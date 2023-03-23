В Саратове ради контента две девушки осквернили Вечный огонь

Скриншот с видео

В Саратове 17 марта, две девушки 19 и 22 лет в пьяном виде устроили пляски на Вечном огне на Театральной площади. Все происходящее одна из них записывала на видео для своего Телеграм-канала.

Девушки плясали, что-то выкрикивали, матерились, одна из них плевала в Вечный огонь. В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что в полицию обратился 26-летний житель Саратова с заявлением об обнаружении на одном из Telegram-каналов видеоролика, где молодая женщина оскверняет Вечный огонь у памятника борцам революции 1917 года на Театральной площади.

В пресс-службе главка уточнили, что сотрудниками уголовного розыска были установлены и доставлены в отдел полиции предполагаемые участницы видео. В отношении 19-летней жительницы Балаковского района - Альбины Бельской составлен протокол об административном правонарушении - мелкое хулиганство.

Девушка созналась в содеянном и раскаялась. Со второй учасницей - Ольгой Балаш, была проведена профилактическая беседа.

Как выяснилось, 19-летняя Альбина Бельская даже не знала, что значит вечный огонь. После задержания ей объяснили это полицейские.

Волжский районный суд Саратова на 5 суток отправил девушку под административный арест за хулиганство. Решение вынес 20 марта судья Виктор Кучко.

Обе девушки сняли видео с раскаянием в содеянном.

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