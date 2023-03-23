Саратовские вандалки могут получить реальный срок за пляски у Вечного огня

Скриншот из видео вандалок

В Саратове сотрудники следственного управления СК РФ начали проверку об осквернении у Вечного огня. Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в региональном ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором две девушки, предположительно, в нетрезвом состоянии пляшут и плюются в Вечный огонь на Театральной площади. Ролик они снимали 17 марта. Когда нарушительниц установили и задержали, в интернете появились видео с раскаянием 19-летней Альбины Б. и 22-летней Ольги Б.

Младшей, которая плевала в огонь, назначили 5 суток ареста за мелкое хулиганство, со второй провели профилактическую беседу. После опубликованных материалов, мягкость наказания возмутила горожан.

Теперь на публикации отреагировали в СУ СК. Сотрудниками ведомства проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Скоро они дадут объективную юридическую оценку произошедшему. Если по итогам проверки девушкам вменят вандализм группой лиц, то им может грозить уголовное наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Стоит вспомнить случай с иностранцем, который в Кургане прикурил сигарету от вечного огня. Тогда иностранца заметили и задержали. На него уже заведено уголовное дело.

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