Размер долга Саратовской области за месяц вырос почти на 3,4 миллиарда рублей. Соответствующие данные разместили на сайте Министерства финансов РФ.

В совокупности долг региона перед государством составляет 62,7 миллиарда рублей. По сравнению с показателем начала марта, цифра долга была меньше почти на 3,4 миллиарда рублей. Такую сумму регион взял в кредит у федерального бюджета.

Еще в начале марта размер долга региона составлял 59,2 миллиона рублей.

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