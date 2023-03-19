Региональные медиа: в Вольском военном институте после устроенного курсантами погрома уволили руководство

Скриншот с видео "Базы"

В Вольском военном институте материального обеспечения после устроенного курсантами погрома уволили руководство. Об этом сообщает местное издание «Вольск.ру» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, на уходящей неделе Телеграм-канал «Baza» опубликовал видео из военного института – на нем пятикурсники факультета обеспечения горючим отмечали 100 дней до окончания учебного заведения и переломали мебель в казармах первокурсников. Прервал видеозапись офицер, когда будущие интенданты поливали друг-друга шампанским, он обещал разбить бутылку с алкоголем о головы зачинщиков веселья.

Как сообщает местное издание, вчера, 18 марта, в институт приехала комиссия из Москвы, по результатам ее работы с должности были сняты руководитель военного вуза Вячеслав Зенков и его заместитель, остальные офицеры получили дисциплинарные взыскания.

Судьба курсантов-погромщиков пока не известна, отмечает «Вольск.ру».

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