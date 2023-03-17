Курсанты Вольского военного института устроили погром в казарме

Baza / Telegram

Курсанты старших курсов Вольского военного института материального обеспечения устроили погром в казарме младшекурсников.

Телеграм-канал «Baza», вчера, 16 марта, опубликовал видео якобы с места происшествия. По информации канала, учащиеся факультета «обеспечения войск ракетным топливом и горючим» отмечали важную для них дату: 100 дней до окончания учебного заведения.

Во время празднования будущие снабженцы сломали казарменные кровати, шкафы и столы. После погрома старшекурсники стали поливать себя шампанским. В этот момент зашел офицер и забрал бутылку с обещанием разбить ее о головы зачинщиков погрома.

Baza / Telegram

В самом военном институте, который является одним из элитных в России, скандал никак не прокомментировали.

По данным «Базы», к руководителям факультета применили дисциплинарные меры.

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