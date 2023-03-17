Володин: средства на достройку ФОК «Газовик» найдены

Вячеслав Володин

Средства на достройку ФОК «Газовик» в Саратове найдены. Спорткомплекс необходимо сдать до конца года, о чем пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В ходе недавней рабочей поездки Вячеслав Володин потребовал от саратовских властей проанализировать расчеты и подумать о решении задач и завершении строительства спорткомплекса «Газовик».

356,7 миллионов рублей на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» найдены. Работы планируется начать в ближайшее время, а завершить строительство – до конца года.

- В региональном правительстве пересчитали стоимость работ. Она оказалась завышена более чем в два раза. Тех, кто имеет отношение к намеренному завышению стоимости, необходимо привлечь к ответственности, - отметил Володин.

На площадке ФОК будет тренироваться волейбольная команда «Протон».