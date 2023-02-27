Володин: нужно пересчитать стоимость достройки ФОК «Газовик»

Фото автора. Вячеслав Володин на объекте

Вячеслав Володин поручил пересчитать стоимость достройки ФОК «Газовик» в Ленинском районе. Сегодня, 27 февраля, Спикер ГД посетил Саратовскую область с рабочей поездкой и лично осмотрел спортивный долгострой.

Недостроенный спортивный комплекс находится на региональном балансе. Стоимость его завершения должна обойтись бюджету в 730 миллионов. Спикер ГД назвал эту сумму неприемлемой.

- 730 миллионов - это огромная сумма, получается 420 тысяч за квадратный метр. При том, что сам проект простой, ничего специфического здесь нет. Очень подозрительно. У школы «Аврора» площадь в три раза больше, а стоимость проекта похожая. Так не пойдет. Дешевле снести и новый построить.

Фото автора. Здание ФОКа

- Нужно провести экспертизу каждой балки, все проверить и произвести перерасчет, искать источники региональные, федеральные и исходя из этого работать, - заявил Володин.

ФОК «Газовик» является одним из самых старых долгостроев Саратова. Строительство объекта началось в 2013 году, проект финансировало ПАО «Газпром». В 2014 года работы были приостановлены из-за проблем с финансированием. В 2018 «Газпром» объявлял о планах достроить здание, сумма проекта составила 454 миллиона. После этого комплекс должны были передать региону. Тогда «Газовик» так и не достроили. В 2020 здание передали на баланс региона, однако проект снова застопорился.

- До весны следующего года нужно закончить «Газовик», - заявил Володин.

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