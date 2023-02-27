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Общество27 февраля 2023 6:27

Володин: нужно пересчитать стоимость достройки ФОК «Газовик»

Сумма проекта на данный момент составляет 730 миллионов
Наталия Калинина
Фото автора. Вячеслав Володин на объекте

Фото автора. Вячеслав Володин на объекте

Вячеслав Володин поручил пересчитать стоимость достройки ФОК «Газовик» в Ленинском районе. Сегодня, 27 февраля, Спикер ГД посетил Саратовскую область с рабочей поездкой и лично осмотрел спортивный долгострой.

Недостроенный спортивный комплекс находится на региональном балансе. Стоимость его завершения должна обойтись бюджету в 730 миллионов. Спикер ГД назвал эту сумму неприемлемой.

- 730 миллионов - это огромная сумма, получается 420 тысяч за квадратный метр. При том, что сам проект простой, ничего специфического здесь нет. Очень подозрительно. У школы «Аврора» площадь в три раза больше, а стоимость проекта похожая. Так не пойдет. Дешевле снести и новый построить.

Фото автора. Здание ФОКа

Фото автора. Здание ФОКа

- Нужно провести экспертизу каждой балки, все проверить и произвести перерасчет, искать источники региональные, федеральные и исходя из этого работать, - заявил Володин.

ФОК «Газовик» является одним из самых старых долгостроев Саратова. Строительство объекта началось в 2013 году, проект финансировало ПАО «Газпром». В 2014 года работы были приостановлены из-за проблем с финансированием. В 2018 «Газпром» объявлял о планах достроить здание, сумма проекта составила 454 миллиона. После этого комплекс должны были передать региону. Тогда «Газовик» так и не достроили. В 2020 здание передали на баланс региона, однако проект снова застопорился.

- До весны следующего года нужно закончить «Газовик», - заявил Володин.

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