В Саратове предъявили обвинение бизнесмену по делу о смерти пациента рехаба «Новая жизнь»

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове предъявили обвинение 34-летнему руководителю реабилитационного центра «Новая жизнь» и его 30-летнему помощнику, сообщили сегодня, 16 марта, в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, ранее судимый за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего 34-летний саратовский предприниматель Дмитрий Кречин открыл в облцентре заведение, которое позиционировало себя как рехаб для страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей.

За проживание алкоголиков и наркоманов руководство получало деньги от членов семей страдающих от зависимости. По версии следствия, в ночь с 26 на 27 февраля девять человек – двое вышеупомянутых мужчин и семеро реабилитантов пытали 25-летнего Руслана М., а после завернули молодого мужчину в ковер, который перетянули скотчем, и вынесли на веранду.

Руслан, также «лечившийся» в центре от наркозависимости, замерз насмерть. На Кречина и его помощника завели уголовное дело о незаконном лишении свободы человека, повлекшее смерть по неосторожности. Предприниматель находится под домашним арестом, на второго подсудимого наложили запрет на определенные действия. Ход расследования контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.