В Саратове отремонтируют дороги к музею саратовской гармоники и Привокзальной площади

В этом году подрядчики отремонтируют ряд городских улиц и региональных трасс, ведущих к туристическим объектам. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области. Работы будут проводится в рамках нацпроекта Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».

В нормативное состояние приведут улицу Мичурина на участке от Радищева до Рахова. Вдоль этой дороги расположены Музей истории Саратовской митрополии и Музей саратовской гармоники. Завершение работ планируется к 1 августа 2023 года.

Будет отремонтирована участок Университетской, которая ведет к Саратовскому государственному академическому театру драмы имени Слонова и скверу имени Олега Янковского. Протяженность ремонтируемого участка составит почти полкилометра.

В нормативное состояние приведут улицу Аткарская, ведущую к Привокзальной площади на участке от Белоглинской до Московской.

Что касается трасс регионального значения, в текущем году запланирован капитальный ремонт участка дороги «Шереметьевка – Урицкое – Широкий Карамыш – Большие Копены» в Лысогорском районе протяженностью 8,5 километра. Вблизи дороги находится Белое озеро, которое входит в состав особо охраняемой природной территории. Кроме того, будет продолжен ремонт дороги «Екатериновка – Альшанка – Бакуры – Ивановка – Зеленовка» в Екатериновском районе. На территории села Ивановка имеется водопад на реке Камзолка.

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