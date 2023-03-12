Фото: Архив КП

В Саратовской области еще 203 человека заразились ковидом, сообщили сегодня, 12 марта, в региональном правительстве. Днем ранее было зафиксировано 195 случаев заболевания.

С симптомами ОРВИ в больницы обратилось подавляющее число заболевших – 185 человек, еще 16 госпитализировали с пневмонией.

В облцентре диагностировали больше всего случаев заболевания – 139 тестов саратовцев показали положительный результат. 53 заболевших – пенсионеры старше 65 лет, столько же заболевших в возрасте от 30 до 49.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.