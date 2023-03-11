В Саратовской области за сутки зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9 утра 11 марта, за сутки в Саратовской области зарегистрировано 195 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 314 175 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 130, Энгельсском районе — 14, Балашовском — 9; Ершовском и Пугачевском — по 5.

У 13 человек выявлена пневмония, еще у трех пациентов болезнь проходит бессимптомно, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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