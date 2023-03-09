Расследование о гибели пациента в саратовском реабилитационном центре на контроле у Бастрыкина

Александр Бастрыкин, архив КП

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о гибели пациента в одном из реабилитационных центров в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Напомним, как ранее сообщалось, 34-летний саратовец организовал в частном доме нечто вроде реабилитационного центра, где могли найти приют (на платной основе) наркоманы и алкоголики. Как заявлялось руководством рехаба, в нем зависимые люди могли пройти лечение от пагубных пристрастий.

После ночи с 26 по 27 февраля одного из постояльцев обнаружили на территории дома мертвым. Возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин дал указание главе следственного управления СК России по Саратовской области Говорунову А.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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