Мария Усова на встрече с жильцами

Мария Усова: балашовские крыши дали течь. Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат Саратовской областной Думы, координатор проекта «Женское движение Единой России» Мария Усова.

По словам депутата облдумы, через социальные сети к ней обратилась Ветеран труда Саратовской области Лилия Афанасьевна, проживающая в Балашове. Она и ее соседи пожаловались на работу Фонда капитального ремонта, чье бездействие приводит к подтоплению верхних этажей городской многоэтажки в непогоду.

«В 2020 году подрядной организацией ООО «Благоустройство» (г. Ульяновск) был произведен капитальный ремонт крыши по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Луначарского, д. 118. Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области». Гарантийный срок ремонта составляет 5 лет. Акт приемки - 27.07.2020 года.

Ремонт был сделан, деньги потрачены, но крыша по-прежнему течет. Она протекла после первого же дождя», - пожаловалась депутату Лилия Афанасьевна.

Ветеран труда рассказала, что она и жильцы этого дома не раз обращались с вопросом текущей крыши в свою управляющую компанию, к прорабу, производившему ремонт, в комитет ЖКХ… Однако, скитания по инстанциям результатов не дали. Теперь жители многоэтажки боятся, что виновные в протечке крыши протянут с ремонтом до окончания гарантийного срока, после чего «открестятся». Это и побудило женщин обратиться ко мне, пока еще не поздно.

Мария Усова на встрече с жильцами

— Вчера, 6 марта, я побывала с рабочим визитом в Балашове. Естественно, встретилась с жильцами дома 118 на улице Луначарского. Информация подтвердилась, текущую крышу я увидела собственными глазами, следы протечки были даже на втором этаже, в подъезде, залезла на крышу…

Лилия Афанасьевна и ее соседи предъявили несколько документов, которые я изучу в ближайшее время и, посоветовавшись с юристами, в случае необходимости, обращусь в надзорные ведомства с соответствующим заявлением.

К слову, соседние пятиэтажки по улице Карла Маркса тоже находятся далеко не в идеальном состоянии. В подъездах много недоделок, в подвалах затруднены проходы, особенно для пожилых и инвалидов, с деревьев свисают огромные сухие ветви, которые в любую минуту могут упасть, некоторые дворы подтапливаются, много вопросов к состоянию детских игровых площадок…

Проведя вчерашний прием граждан на открытом воздухе, снова появились вопросы к местной управляющей компании. В ближайшее время я займусь и этими проблемными пятиэтажками. Постараюсь помочь каждому обратившемуся ко мне за помощью, — высказалась Усова.