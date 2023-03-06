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НовостиОбщество6 марта 2023 8:38

Жители Саратовской области смогут получать лекарства по «Электронному рецепту»

Роман Бусаргин поручил отработать этот проект с Минздравом
Роман Хвалин
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Жители Саратовской области смогут получать лекарства по «Электронному рецепту». Об этом сегодня, 6 марта, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Благодаря этому проекту жители смогут без бумажной волокиты приобрести необходимые лекарственные препараты.

Также планируется запуск «Карты жителя Саратовской области». Этот проект упростит гражданам получение различных мер поддержки, в том числе льготный проезд на общественном транспорте.

Разработка проектов уже ведется, точные сроки запуска пока не названы.

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