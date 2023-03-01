Единую социальную карту жителя Саратовской области введут до конца 2023 года

Фото: Пул Z 64 / Телеграм

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин распорядился ввести и запустить до конца этого года единую социальную карту. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал правительства региона «Пул Z 64».

С инициативой Бусаргин выступил сегодня, 1 марта, на заседании в минтруда региона. Губернатор намерен развивать новые направления в работе социальной сферы, и введение единой социальной карты жителя области должно стать первым шагом в этом направлении.

Планируется, что карта аккумулирует в себе льготы на ряд социальных услуг, ее введение началось еще прошлой осенью – с запуском транспортных карт.

Бусаргин попросил минтруда проработать опыт введения транспортных карт, чтобы определить, какие именно направления должны войти в функционал социальной карты в следующую очередь. Пробный проект запустят уже к концу года.

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