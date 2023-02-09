Стала известна судьба ослепшей саратовской тигрицы Авроры

Фото: Роспотребнадзор

Федеральный Роспотребнадзор в своем сообществе "Вконтакте" поделился хорошей новостью о тигрице из Саратова.

Напомним, в октябре 2022 года, слепую тигрицу, несколько пород пернатых и грызунов обнаружили у Саратовского предпринимателя в сарае. Все животные содержались в ненадлежащих условиях. Тогда сотрудники Роспотребнадзора совместно с органами прокуратуры провели проверку и изъяли животных.

Тигрицу направили на лечение и провели несколько операций, в результате которых она лишилась обоих глаз. Теперь она живет в «Доме тигра» в Ленинградской области и находится под регулярным присмотром специалистов. Постепенно тигрица становится увереннее, проявляет активность и интерес ко всему, что ее окружает. Мало что в поведении хищницы напоминает тот период, когда сотрудники Росприроднадзора впервые увидели ее в закрытом душном гараже у прежнего владельца в Саратове.

- В Росприроднадзор часто поступают обращения с вопросами о состоянии тигрицы Авроры. Рады сообщить, что с каждым днем Аврора чувствует себя все лучше. Посмотрите, какая она теперь красотка — набрала вес, шерсть стала заметно гуще. Животное получает правильный уход и необходимое питание, - сообщается в посте.

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