Спасенная в Саратове тигрица Аврора отметила день рождения

Аврора на 15.12.22

Вчера, 15 декабря, спасенная в Саратове слепая тигрица Аврора отметила день рождения. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

- Инспектор Службы проведал нашу подопечную в «Доме тигра» в Ленинградской области. Она в хорошем настроении и уже оправилась после операции по удалению глаза. 19 декабря ей сделают операцию на второй глаз, - пишет Радионова.

Напомним, история слепой тигрицы Авроры прогремела на всю страну в середине октября этого года. Горожане выяснили, что в одном из дворов на улице Навашина в сарае в ненадлежащих условиях содержится ослепшая годовалая тигрица. Саратовцы вступились за животное, благодаря чему Авроре удалось найти новый дом, где ей хорошо.