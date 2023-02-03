В Саратове после вмешательства главы СКР Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном использовании земли

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве, превышении должностных полномочий и краже по факту неправомерного использования муниципальной земли. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Напомним, ранее глава федерального следкома Александр Бастрыкин потребовал от саратовского подразделения ведомства предоставить отчет по проверке вероятной коррупционной схемы при передаче земли властями Саратова частным лицам.

Следствие считает, что 20 июня прошлого года предпринимателям из другого региона предоставили землю для благоустройства этой территории. Уже в октябре 2022 года на пользование участком наложили запрет, поскольку использовался он не по целевому назначению.

С октября прошлого года до февраля 2023 частники продолжали осуществлять неразрешенные работы на этой земле, более того, с территории было похищено государственное имущество.

В следкоме отметили, что о ситуации знали сотрудники органов местного самоуправления, но никак не оповестили правоохранителей о происходящем. Незаконная деятельность, как отметили в ведомстве, осуществлялась бизнесом без лицензии. Использовалась большегрузная техника.

Противозаконную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД региона, ведется следствие.

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