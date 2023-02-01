Бастрыкин заинтересовался вероятной коррупцией при передаче земли в Саратове бизнесу

Александр Бастрыкин / Архив КП

Руководитель федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил саратовское управление ведомства отчитаться о проверке возможной коррупционной схемы при использовании земельного участка в облцентре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Предварительно, представители неназванных властных структур, нарушив установленные процедуры передачи, предоставили частнику права на использование территории в Саратове. Землю площадью в 6,2 гектара передали якобы для размещения бизнесом объектов благоустройства на участке.

- На самом же деле на этот участок земли десятки лет свозился металлолом, который и заинтересовал предпринимателей из другого региона с целью извлечения прибыли, - считают в ведомстве.

В саратовском управлении следкома начата доследственная проверка, Бастрыкин распорядился сообщить о ее ходе в центральный аппарат ведомства.

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