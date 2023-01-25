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НовостиОбщество25 января 2023 16:53

Роман Бусаргин: Южный обход Саратова входит в топ-3 автодорожных проектов России

Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Губернатор Роман Бусаргин назвал Южный обход Саратова одним из важнейших проектов для региона. О результатах совещания с Вячеславом Володиным, вице-премьером Маратом Хуснуллиным и главой Росавтодора Романом Новиковым глава губернии написал в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что объездную дорогу длиной почти в 42 километра, которая соединит весь СКАД и мост через Волгу должны завершить к 2025 году, о проекте высказались спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарий Николай Панков.

- Без кольцевой дороги с новым мостом через Волгу нельзя представить развитие нашей агломерации, одной из крупнейших в России. Мост должен быть построен уже в 2025 году. Ответственность большая. По масштабу Южный обход Саратова входит в топ-3 автодорожных проектов России. Технологии здесь будут применяться тоже самые передовые, - оценил итоги совещания Роман Бусаргин.

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