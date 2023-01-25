Панков: Прорыв в дорожной отрасли. Начинается строительство объездной дороги вокруг Саратова

Николай Панков

Необходимость строительства новой объездной дороги вокруг Саратова и Энгельса назрела давно. Сегодня в Москве прошло обсуждение реализации масштабного проекта.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Поставлена задача завершить реализацию всего проекта за три года. Строительство обхода города Саратова планируется завершить до ноября 2023 года.

Строительство Южного обхода – это не только глобальный проект для Саратовской области, но и один из крупнейших проектов в рамках России по формированию транспортной инфраструктуры международного уровня.

Это решение Вячеслава Володина обеспечит прорыв в дорожно-транспортной системе региона.

1. Во-первых, масштабный строительный проект создаст высокооплачиваемые рабочие места. В дорожной отрасли задействовано более 10 специальностей.

2. Во-вторых, это принесёт налоги и поможет развитию экономики региона. Ведь хорошие дороги - это не только комфорт и безопасность жителей. Качественная дорожная инфраструктура поможет выстроить сильную экономику и привлечь инвесторов в регион.

3. Теперь большегрузный транспорт пойдёт, минуя крупные города - Саратов и Энгельс. Значит, фуры не будут портить городские дороги и создавать пробки.

В рамках реализации проекта будет построен новый мост через Волгу. Таких проектов в области не было с 2000 года. Повторюсь, это прорывное решение не только для дорожной отрасли, но и для всей экономики региона.

Володин мыслит стратегически. По его инициативе решены проблемы дорожной отрасли, которыми много лет никто не занимался.

— Ранее по инициативе спикера крупные трассы переданы на федеральный бюджет. Это освободило средства областного бюджета и повысило качество дорог.

— Путепровод у села Синодское снизил аварийность на федеральной трассе. А также он существенно экономит время автомобилистов.

— Строительство развязки вокруг станции Сенной в Вольском районе решило проблему многокилометровым пробок на железнодорожном переезде.

— Аналогичную проблему решил Володин и в Татищевском районе, где запущен новый путепровод у ЗАТО Светлый.

Все это обеспечивает безопасность для людей.

Строительство Южного обхода с мостовым переходом через Волгу станет крупнейшим проектом за десятилетия и повысит качество дорожной сети области», - подчеркнул Николай Панков.

Ранее в телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина в Саратове появилась информация о начале реализации федерального проекта по строительству Южного обхода вокруг областного центра.