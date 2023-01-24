Президент Путин наградил почетной грамотой директора медколледжа Саратова

Президент России Владимир Путин отметил государственной наградой жительницу Саратовской области – соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня, 24 января, на официальном сайте Кремля.
Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградили Ларису Федорову, директора медколледжа СГМУ.
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