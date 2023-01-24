Алик Сабрига возглавил Хвалынский район

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Главой Хвалынского района местные депутаты единогласно избрали Алика Сабригу. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в региональном министерстве по делам территориальных образований.

Сабрига занял пост и.о. главы муниципалитета после отставки предыдущего руководителя Хвалынского района Алексея Решетникова в начале декабря 2022 года.

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