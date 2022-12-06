Глава Хвалынского района ушел в отставку

Алексей Решетников
Глава Хвалынского района Алексей Решетников ушел в отставку. И.о. главы муниципалитета назначен Алик Сабрига, информацию подтвердили в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области.
Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности запланирован на 29 декабря.
Решетников был главой муниципалитета с ноября 2017 года. О его новом месте работы пока ничего не известно.
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