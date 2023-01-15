Вячеслав Володин поможет вернуть саратовские кинотеатры в собственность государства

Современный вид кинотеатра "Пионер" в Саратове. Фото - Станислав Остраница

В Телеграм-канале «Володин Саратов» жители города могут проголосовать за судьбу трех саратовских кинотеатров.

Сторонники спикера Госдумы также добавляют, что политик уже готовит необходимые документы для изъятия в государственную собственность кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов».

Ранее, в конце предыдущего года, Верховный суд России утвердил решения нижестоящих инстанций о необходимости возвращения саратовского кинотеатра «Победа» в собственность государства, он будет использоваться по назначению.

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