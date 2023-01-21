Более трети саратовцев встречали Новый 2023 год без елки

Фото: Архив КП

КП-Саратов поинтересовалась у своих подписчиков в Телеграм-канале, когда они планируют выносить новогоднее дерево.

Опрос мы запустили на второй день после окончания январских каникул – 10 января. Мы предлагали рассказать наших читателей, – когда они собираются выносить праздничные елки из квартир?

Оказалось, что на первой рабочей неделе 2023 года от елок избавились лишь восемь процентов наших читателей.

Большинство жителей губернии – 43%, стараются вынести елку к излету второй рабочей недели года, после Старого Нового года. Еще 13 процентов признались, что затягивают с выносом дерева до последней декады января и дольше.

Некоторые саратовцы решили проблему проще – 36% респондентов елку не ставили вообще.

Напомним, экологи региона ранее просили не бросать праздничные деревья в мусорные баки. Елки лучше очистить от мишуры и целлофана или скотча, в которые часто деревья заворачивают прежде тем как вынести, – и оставить на площадке рядом с контейнером. Так их смогут переработать.

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