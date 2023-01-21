Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 января 2023 4:58

Более трети саратовцев встречали Новый 2023 год без елки

Опросы «Комсомолки»
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

КП-Саратов поинтересовалась у своих подписчиков в Телеграм-канале, когда они планируют выносить новогоднее дерево.

Опрос мы запустили на второй день после окончания январских каникул – 10 января. Мы предлагали рассказать наших читателей, – когда они собираются выносить праздничные елки из квартир?

Оказалось, что на первой рабочей неделе 2023 года от елок избавились лишь восемь процентов наших читателей.

Большинство жителей губернии – 43%, стараются вынести елку к излету второй рабочей недели года, после Старого Нового года. Еще 13 процентов признались, что затягивают с выносом дерева до последней декады января и дольше.

Некоторые саратовцы решили проблему проще – 36% респондентов елку не ставили вообще.

Напомним, экологи региона ранее просили не бросать праздничные деревья в мусорные баки. Елки лучше очистить от мишуры и целлофана или скотча, в которые часто деревья заворачивают прежде тем как вынести, – и оставить на площадке рядом с контейнером. Так их смогут переработать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.