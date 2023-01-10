Жителей Саратовской области попросили не выкидывать новогодние елки в мусорный контейнер

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Саратовской области

В Саратовской области выброшенные новогодние елки отправят на переработку, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Жителей губернии попросили выносить елки на площадки у мусорных баков, а не выкидывать их в мусорные контейнеры – деревья могут сломать пластик. Также в саратовском регоператоре по уборке отходов АО «Ситиматик» просят полностью снимать с новогодних деревьев мишуру и скотч с пленкой, в которые часто заворачивают елку перед ее выносом на улицу. Так деревья смогут переработать на техногрунт.

Когда деревья окажутся на мусоросортировочном комплексе, их измельчат с помощью шредера.

– В Энгельсе чистые деревья используются для производства техногрунта, который применяется для пересыпки на полигоне для ТКО. Загрязненные деревья измельчаются для последующего захоронения. Буквально два-три месяца и остатки елок перепреют естественным образом, – сообщили в министерстве.

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