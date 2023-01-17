Для жителей Саратовской области подготовили 45 мест для крещенских купаний

Фото: Архив КП

Сегодня, 17 января, опубликован список мест для купания жителей Саратовской области на Крещение 2023 года. Его разместил глава регионального Управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Всего в список включены 45 мест в разных районах региона. Напомним, в Саратове появятся 4 купели.

Полный список мест можно посмотреть по ссылке.

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