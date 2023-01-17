В Саратове на праздник Крещения Господне откроют 4 купели

Обряд освящения воды перед началом крещенских купаний Фото: Иван Макеев

В праздник Крещения Господне в Саратове будут открыты 4 места для купания, о чем сообщает городская администрация.

Купели появятся на пляже на Новой Набережной и в поселке Затон. Рядом будут сделаны палатки для переодевания и биотуалеты.

Для жителей Гагаринского административного района будет доступна купель в селе Усть-Курдюм и в селе Михайловка.

Безопасность граждан во время праздника будут обеспечивать сотрудники служб спасения, управления защиты населения и территорий города, полиции и скорая помощь.

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