В Саратове на праздник Крещения Господне откроют 4 купели

Обряд освящения воды перед началом крещенских купаний
Фото: Иван Макеев
В праздник Крещения Господне в Саратове будут открыты 4 места для купания, о чем сообщает городская администрация.
Купели появятся на пляже на Новой Набережной и в поселке Затон. Рядом будут сделаны палатки для переодевания и биотуалеты.
Для жителей Гагаринского административного района будет доступна купель в селе Усть-Курдюм и в селе Михайловка.
Безопасность граждан во время праздника будут обеспечивать сотрудники служб спасения, управления защиты населения и территорий города, полиции и скорая помощь.
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