В Саратове из-за Крещения запретят парковку на нескольких улицах

Фото: Архив КП

Завтра, 18 января, в Саратове из-за празднования православного Крещения будет ограничена парковка и стоянка транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8:00 завтрашнего дня до 5 утра 19 января будут ограничены участки Большой Затонской от Малой Горной до Счастливой; также запрет на остановку и стоянку будет действовать на Бабушкином Взвозе от Чернышевского до Набережной Космонавтов и Шелковичной от Чернышевского до саратовской Набережной.

Ранее «Комсомолка» писала, как ограничения, связанные с крестным ходом, коснутся покровчан.

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