В Энгельсе из-за празднования Крещения ограничат парковку и перекроют улицы

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В Энгельсе введут ограничения для транспорта из-за крестного хода в честь православного праздника Крещения, об этом сообщили в администрации города.
С 8 утра завтрашнего дня, 18 января, до часу ночи следующего дня запрет на стоянку и проезд будет действовать на улицах:
- Нестерова на участке от ул. Пушкина до площади Свободы;
- площадь Свободы от ул. Телеграфной до ул. Петровской; - Петровская от площади Свободы до улицы Трудовой;
- Трудовая от ул. Лесозаводской до ул. Петровской.
Парковку также запретят с 16:00 18 января по 6 утра 19 января у домов по адресу Трудовая, 2а и 2б.
Богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе, после него и освящения воды в купелях рядом с покровским пляжем, состоится крестный ход.
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