Фото: Время Саратовское Z

За участие в спецоперации на Украине мобилизованным из Саратовской области засчитают страховой стаж в двойном размере. Опубликовано соответствующее постановление Правительства России.

Участие мобилизованных, контрактников и добровольцев в спецоперации на Украине в их страховом стаже будет засчитываться в двойном размере.

На время несения военной службы мобилизованных бизнесменов освободили от необходимости предоставлять статистическую отчетность, чтобы они не попали под штрафы.

Помимо федеральных мер в Саратовской области действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.