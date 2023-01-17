Фото: Время Саратовское Z
За участие в спецоперации на Украине мобилизованным из Саратовской области засчитают страховой стаж в двойном размере. Опубликовано соответствующее постановление Правительства России.
Участие мобилизованных, контрактников и добровольцев в спецоперации на Украине в их страховом стаже будет засчитываться в двойном размере.
На время несения военной службы мобилизованных бизнесменов освободили от необходимости предоставлять статистическую отчетность, чтобы они не попали под штрафы.
Помимо федеральных мер в Саратовской области действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.
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