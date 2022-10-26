Новые льготы в регионе

В Саратовской области опубликовали полный перечень мер поддержки мобилизованных. Роман Бусрагин пишет о новых льготах в своем Телеграм-канале.

Депутаты областной думы поддержали предложение по единовременной выплате мобилизованным в размере 50 тысяч рублей. Вводится бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и освобождение военнослужащих от транспортного налога. Напомним, в поддержку льгот для военнослужащих и их семьи высказалась депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

Единовременную выплату начнут начислять с 1 ноября. Для получения не нужно писать заявление. Средства автоматически поступят на банковскую карту, которую мобилизованный указал в военкомате.

По всем возникающим вопросам можно обратиться на федеральную горячую линию 122 и линию для семей мобилизованных саратовцев по номеру (8452) 21-00-21 (режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Полный перечень мер поддержки для мобилизованных и их семей можно посмотреть здесь.