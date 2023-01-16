Заводской районный суд в Саратове удовлетворил иск Михаила Исаева о клевете в Телеграм-каналах. Об этом сообщает ТАСС.

В суде пришли к выводу, что в трех Telegram-каналах содержались сообщения, порочащие честь и достоинство спикера облдумы, выступающего истцом как физическое лицо. Теперь нарушающая закон информация должна быть заблокирована.

- Изначально в иске шла речь о шести Telegram-каналах, но затем три сообщения было решено исключить из списка. Первое было удалено администраторами канала, второе - содержит указание автора и должно рассматриваться в ином порядке, в третьем прямую связь содержания с личностью Михаила Исаева в итоге не обнаружили, - заявила пресс-секретарь председателя парламента Татьяна Плющева.