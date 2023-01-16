Саратовский суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства к разработчику Telegram

Скриншот: сайт Заводского районного суда

Сегодня, 16 января, Заводской райсуд Саратова рассмотрит иск к компании-разработчику мессенджера Телеграм, поданный председателем регионального парламента Михаилом Исаевым. Документы с информацией о предстоящем заседании опубликованы на сайте Заводского райсуда.

Как уточняет картотека, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный к Telegram FZ-LLC, будет рассмотрен 16 января в 12:50 (11:50 по московскому времени).

Пресс-секретарь Исаева Татьяна Плющева подтвердила РИА Новости, что поданный экс-градоначальником Саратова иск вызван публикациями в шести анонимных региональных Телеграм-каналах – Михаил Исаев требует признать эти данные ложными и вводящими в заблуждение.

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