Пожар в Доме офицеров

Ремонт Дома офицеров в Энгельсе обойдется в 678 миллионов рублей. Такие данные опубликованы на портале Госзакупок.

Дом офицеров в Энгельсе планируют отреставрировать после пожара. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ГКУ СО «Управление капитального строительства», подрядчик должен определиться 24 января. Цена контракта составляет 677,8 миллиона рублей.

Напомним, 7 августа 2022 года в Энгельсе загорелся Дом офицеров, который является памятником культуры регионального значения. В этом здании бывали Юрий Гагарин, Герман Титов и Марина Раскова.