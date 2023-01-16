Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 19:33

Ремонт Дома офицеров в Энгельсе обойдется в 678 миллионов рублей

Наталия Калинина
Пожар в Доме офицеров

Пожар в Доме офицеров

Ремонт Дома офицеров в Энгельсе обойдется в 678 миллионов рублей. Такие данные опубликованы на портале Госзакупок.

Дом офицеров в Энгельсе планируют отреставрировать после пожара. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ГКУ СО «Управление капитального строительства», подрядчик должен определиться 24 января. Цена контракта составляет 677,8 миллиона рублей.

Напомним, 7 августа 2022 года в Энгельсе загорелся Дом офицеров, который является памятником культуры регионального значения. В этом здании бывали Юрий Гагарин, Герман Титов и Марина Раскова.