Госжилинспекция Саратова проверит завышенные тарифы «Т Плюс» на отопление

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание с зампредами и министрами правительства региона, сообщает официальный Телеграм-канал «Пул Z 64».

Депутаты облдумы собрали многочисленные жалобы жителей губернии на завышенные счета за отопление. Бусаргин поручил и.о. начальника Госжилинспекции области Владимиру Томашенцеву провести проверку тарифов ПАО «Т Плюс» за отопление в облцентре, а также Энгельсе и Балакове.

Чиновники должны отработать каждую жалобу в индивидуальном порядке. Подробнее о ситуации с качеством работы отопительной системы и коммунальщиков в январские морозы в Саратовской области вы можете прочитать в нашей публикации по ссылке.

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