Жители Саратова завалили коммунальщиков жалобами на качество отопления

Более половины саратовцев возмущены качеством отопления квартир

Холодное время года традиционно является испытанием для всех муниципальных служб, ведомств и коммунальщиков. И каждая зима в Саратове запоминается какой-то одной проблемой, которая стоит особенно остро. Метровый слой снега на улицах, неубранные дороги, нападения голодных собак… В зимнем сезоне 2022-2023 годов главными стали проблемы с отоплением.

Саратов негодует

12 января в Саратовской областной думе состоялось заседание рабочей группы по проблемам отопительного сезона. Причиной встречи чиновников и ответственных лиц стало массовое недовольство граждан качеством оказываемых услуг.

Депутат Саратовской областной думы и председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак заявил, что более половины (53 процента) опрошенных жителей Саратова жалуются на качество подачи отопления в городе. Поступает огромное количество обращений. На совещании прозвучала цифра в 7 тысяч жалоб.

Пока на улице стоят аномальные морозы до -35 градусов, у саратовцев замерзают окна, в квартирах появляется плесень. При этом горожане продолжают получать дорогие платежки. В декабре за двухкомнатную квартиру площадью 50 метров жителям пришлось платить до 5 тысяч рублей.

Как отметила депутат облдумы (фракция «Единая Россия») Мария Усова, люди сообщают, что батареи центрального отопления на фоне 20-градусных морозов еле теплые, а платежки пришли в январе с шокирующими цифрами.

- Возникают вопросы: насколько законно энергетики выставляют значительно выросшие платежи населению, а также будет ли сделан перерасчет и в каком виде его предоставят тем, кто не получает качественного отопления и горячей, а не слегка теплой воды?

Нельзя допустить, чтобы потери ресурса из-за прорывов на теплотрассах и прочие потери компании «Т Плюс» ложились тяжким грузом на население! - считает парламентарий.

Ранее глава Саратова Лада Мокроусова заявила о необходимости перерасчета квитанций за отопление для абонентов, в домах которых зарегистрировано снижение подачи тепловой энергии. Контроль за исполнением поручения возложили на руководителей территориальных подразделений.

- По заявлению ПАО «Т Плюс» тарифы с 1 января 2023 выросли на 9 процентов, однако по факту у некоторых в платежке сумма оказалась в два раза выше, чем в прошлом году, - отметил Александр Бурмак.

Чудом удалось избежать трагедии

В ходе заседания министр строительства и ЖКХ в Саратовской области Сергей Соколов отметил, что в этом сезоне на теплосетях регистрируется высокая аварийность. Зима еще не закончилась, а произошло уже семь крупных аварий. Например, жители домов на улице Технической остались без воды на православное Рождество.

В рождественскую ночь тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без отопления. Крупная авария произошла на сетях теплоснабжения в районе улиц Блинова и Рижской. Горячая вода залила всю улицу Антонова.

Тепло тогда перестало подаваться в многоэтажки по 2-му проезду Блинова, ЖК «Ласточкино» на улице Романтиков и других, но самое страшное даже не это. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В нее попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они смогли выбраться без вреда для себя. На указанном участке также пострадал мужчина. Он получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение.

С 10 октября по 15 ноября было зарегистрировано 74 аварии на сетях центрального отопления. Семь раз отключали магистрали, без отопления трижды оставались 20 тысяч жителей, и это только за 1,5 месяца.

- Рекомендации со стороны властей были направлены всем организациям, в том числе и «Т Плюс». Будем настаивать на том, чтобы эти мероприятия вошли в следующий отопительный сезон. Отметим, что во время аварии на Рождество в зону отключения попала территория 5-6-го кварталов, а по факту еще жители 1-й и 2-й Дачной получили понижение давления в трубах. Пострадало более 800 домов. Только мобилизация всех ресурсов и персонала смогла предотвратить катастрофу. 9 и 10 января снова снизилась температура теплоносителя в Солнечном, на 5-6-м кварталах, и таких примеров масса. Информацию об этом нам не доводят в срок, при том, что от оперативности принятия решений и информирования зависит минимизация последствий. Сейчас круглосуточно все в повышенной готовности, а из 14 бригад «Т Плюс» остались только дежурные, - отчитался исполняющий обязанности первого замглавы администрации Саратова Максим Сиденко.

Корень проблемы

Наблюдается крайне низкое взаимодействие с теплоснабжающей организацией. Несмотря на то, что мы неоднократно встречались с представителями ПАО «Т Плюс» в регионе, виден низкий уровень готовности к отопительному сезону. Были случаи предоставления недостоверной информации.

- В жилинспекцию поступило свыше 270 обращений по поводу неоправданных тарифов и плохого качества оказания услуг отопления. На сегодняшний момент из 104 приборов учета только 22 ввели в эксплуатацию, - рассказал начальник жилинспекции региона Владимир Тимошенко, при этом он отметил, что 11 обращений в работе, по 32 даны разъяснения. Показатели уже превышают статистику прошлого года.

В «Т Плюс» объяснили рост тарифов

В ответ на многочисленные претензии главный инженер ПАО «Т Плюс» Иван Новичков сказал, что с начала отопительного сезона по Саратову было выявлено 334 дефекта по сетям. Более 1800 дефектов зафиксировано за прошлый год. Более 600 километров тепловых сетей в Саратове эксплуатируется 40 лет и дольше. На подготовку к отопительному сезону только по Саратову потратили 1,5 миллиарда. Представители компании переложили более 50 километров сетей, капитальный ремонт осуществили на сетях протяженностью семь километров. В городе остаются серьезные проблемы с теплоизоляцией. В 2023 году на ремонт теплосетей планируется потратить 2 миллиарда рублей.

При формировании тарифов в расчет попадает последняя неделя ноября, которая была холодной. Было также поднятие тарифов на 9 процентов. Эти два фактора приводят к росту стоимости услуг.

- На текущий момент мы отработали 90 процентов жалоб в соцсетях по вопросу правильности начисления платы за услугу. Еще один аспект: существуют проблемы при взаимодействии с некоторыми УК и ТСЖ, их мы решаем, - заявил директор Саратовского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Игорь Лодянов.

Ответ представителя компании, однако, не совсем устроил присутствующих. Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак заявил, что среднемесячная температура в декабре искусственно занижалась, чтобы повысить показатель гигакалорий, а соответственно и тариф.

- Цифра завышается и, если граждане обращаются с претензиями, то им ее пересчитывают, а если нет, то остается прежней. Зафиксировано более 300 адресов с заявлениями и жалобами, - рассказал Бурмак.

Как отметил депутат Саратовской областной думы (фракция КПРФ) Александр Анидалов, проблема заключается в том, что большинство граждан не могут контролировать тепловые счетчики. У них либо нет доступа, либо нет доверия к старшему по дому, либо они ничего не понимают в расчетах. Таким образом, несмотря на принимаемые меры, говорить о решении проблемы с ростом тарифов в регионе пока не приходится.

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