Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 35-летнего саратовца

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбудили уголовное дело спустя несколько месяцев после пропажи 35-летнего Александра Кунина. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, последний раз мужчину видели 24 августа 2022 года. С тех пор о нем нет никакой информации.

– Всем, кому что-либо известно о месте нахождения либо обстоятельствах, произошедших с Куниным Александром, просим обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (845-2) 74-15-31, 8 (845-2) 74-14-80, – сообщили следователи.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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