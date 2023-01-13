Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 35-летнего саратовца

Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове возбудили уголовное дело спустя несколько месяцев после пропажи 35-летнего Александра Кунина. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Напомним, последний раз мужчину видели 24 августа 2022 года. С тех пор о нем нет никакой информации.
– Всем, кому что-либо известно о месте нахождения либо обстоятельствах, произошедших с Куниным Александром, просим обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (845-2) 74-15-31, 8 (845-2) 74-14-80, – сообщили следователи.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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